Колишній топ з банку Жеваго уник кримінальної відповідальності за строком давності

Суд закрив кримінальну справу проти банкіра Ігоря Копертехіна, заступника голови правління збанкрутілого банку "Фінанси і Кредит"

Фото: банк "Фінанси і Кредит" / Facebook

Дніпровський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього заступника голови правління банку "Фінанси і Кредит" Ігоря Копертехіна у звʼязку з закінченням строків давності. Про це йдеться у судовому реєстрі.

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Копертехіна звинувачували у службовій недбалості, що заподіяла тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків для банку (ч. 2 ст. 367 КК). Конкретно йому інкримінували причетність до виведення грошей з ФіК через австрійський Meinl Bank.

Згідно з судовими матеріалами менеджмент банку використав компанію Nasterno Commercial Limited для укладання у 2015 році завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави на $53,7 млн і $59,2 млн.

Суд порахував, що з урахуванням підозрюваного в розшуку (три роки й 52 дні) строк притягнення до кримінальної відповідальності за вказаним обвинуваченням завершився 21 грудня 2023 року.

Тому 3 січня 2024 року за клопотанням сторони захисту суд звільнив Копертехіна від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження щодо нього.

Ухвала може бути оскаржена в Київському апеляційному суді.

9 січня через це рішення у Дніпровському районному суді Києва відбулись обшуки.

НБУ визнав неплатоспроможним банк "Фінанси і Кредит" у 2015 році.