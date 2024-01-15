Колишній топ з банку Жеваго уник кримінальної відповідальності за строком давності
Дніпровський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього заступника голови правління банку "Фінанси і Кредит" Ігоря Копертехіна у звʼязку з закінченням строків давності. Про це йдеться у судовому реєстрі.
Копертехіна звинувачували у службовій недбалості, що заподіяла тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків для банку (ч. 2 ст. 367 КК). Конкретно йому інкримінували причетність до виведення грошей з ФіК через австрійський Meinl Bank.
Згідно з судовими матеріалами менеджмент банку використав компанію Nasterno Commercial Limited для укладання у 2015 році завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави на $53,7 млн і $59,2 млн.
Суд порахував, що з урахуванням підозрюваного в розшуку (три роки й 52 дні) строк притягнення до кримінальної відповідальності за вказаним обвинуваченням завершився 21 грудня 2023 року.
Тому 3 січня 2024 року за клопотанням сторони захисту суд звільнив Копертехіна від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження щодо нього.
Ухвала може бути оскаржена в Київському апеляційному суді.
9 січня через це рішення у Дніпровському районному суді Києва відбулись обшуки.
- НБУ визнав неплатоспроможним банк "Фінанси і Кредит" у 2015 році.
- У 2019 році власнику банку Костянтину Жеваго повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн банку. Він перебуває у Франції, яка відмовилася видати його Україні. У 2023 році бізнесмен отримав нову підозру в підкупі голови Верховного суду.
- Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019-му програв вибори у своєму окрузі. Жеваго – один із найбагатших людей України.