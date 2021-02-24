Дело экс-чиновников ПриватБанка: США приветствуют действия Украины

Посольство США в Украине приветствовало действия правоохранительных органов в отношении бывших топ-менеджеров ПриватБанка. Об этом американское ведомство написало в Facebook.

Там считают вручения им подозрений важным шагом в борьбе с коррупцией.

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"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривень украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией", – сообщило посольство.

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22 февраля украинские правоохранительные органы провели операцию в деле ПриватБанка.В частности, в Международном аэропорту Борисполь посадили самолет, на котором летел один из бывших топ-менеджеров – Владимир Яценко. Яценко – правая рука Александра Дубилета и личный банкир Игоря Коломойского.

23 февраля в НАБУ написали, что сообщили о подозрении еще двум экс-чиновникам ПриватБанка, местонахождение подозреваемых не установлено. Трех топ-менеджеров подозревают в растрате 136 млн грн финучереждения за несколько дней до национализации банка.

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Наталия Софиенко

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