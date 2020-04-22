Дело на 1,5 млрд грн. Жеваго проиграл НБУ в Верховном суде

Верховный суд 14 апреля не удовлетворил кассацию Константина Жеваго и оставил без изменений решение суда апелляционной инстанции, который постановил по иску Национального банка взыскать с бизнесмена как поручителя банка Финансы и кредит 1,54 млрд грн долга по рефинансированию. Об этом пишет Finbalance.

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ВС решил, что Киевский апелляционный суд 13 декабря 2019 года пришел к правильному выводу о том, что в установленный судом срок Жеваго "не устранил недостаток апелляционной жалобы и не оплатил судебный сбор".

Напомним, в конце декабря прошлого года НБУ заявил, что решение Шевченковского райсуда Киева от 01.10.2019 г. вступило в силу и регулятор начинает принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго. По данным Нацбанка, на тот момент общий долг Финансов и Кредит перед НБУ по всем кредитам рефинансирования составил 6,6 млрд грн.

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