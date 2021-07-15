Дело на 3 млрд грн. Интерпол объявил в международный розыск Константина Жеваго

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Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявил в международный розыск народного депутата III-VIII созывов и экс-владельца АО "Банк "Финансы и кредит" (ФиК). Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Исходя из контекста дела, речь идет о бизнесмене Константине Жеваго. Его подозревают в растрате $113 млн банка.

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По данным ГБР, оффшорная компания Жеваго открыла кредитные линии в иностранных банках, а ФиК выступал их поручителем. Компании не погасили свои кредиты. В результате австрийский Meinl Bank и лихтенштейнский Bank Frick&Co списали их со счетов ФиК, говорилось в материале LIGA.net. После списания $113 млн банк признали неплатоспособным, добавили в ГБР.

"Он, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату $113 млн этого финучреждения. Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали $113 млн с корреспондентских счетов украинского банка", – заявили в ГБР.

Дополнено в 19:33. В пресс-службе Константина Жеваго заявили, что информация о его объявлении в международный розыск не соответствует действительности.

"Юридическому офиса Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола (заявления, – ред.) о его объявлении в международный розыск. На сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет. На сайте этой уважаемой организации также отсутствует соответствующая информация – в этом может убедиться каждый желающий", – заявили в пресс-службе.

Там добавили, что Интерпол рассматривает это дело, но еще не принял окончательное решение. По словам пресс-службы, украинского бюро Интерпола подало ходатайство о его розыске в центральный офис организации еще в октябре 2020-го.

У Жеваго также обвинили власти страны в незаконном уголовном преследовании и его "заказном характере".

Жеваго был бенефициаром банка Финансы и Кредит, признанного неплатежеспособным в 2015 году. В начале августа 2019-го ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам лопнувшего банка и начало проверку на причастность к схеме Жеваго. 27 сентября ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег, и уже 9 октября объявило Жеваго в национальный розыск. В декабре его разрешили арестовать. Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка ФиК было выведено около 2,5 млрд грн. Свою причастность к проблемам банка бизнесмен отрицает. Он также неоднократно обвинял менеджмент в махинациях за его спиной.

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Александр Мясищев

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