Дело о национализации ПриватБанка. Коломойский второй раз проиграл в Верховном суде

Игорь Коломойский проиграл и хозяйственное, и административное дело по ПриватБанку

Фото: ПриватБанк / Facebook

Верховный суд 26 февраля оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского в административном деле о национализации ПриватБанка, которое Окружной административный суд города Киева решил в пользу бизнесмена, а Шестой апелляционный административный суд – в пользу ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Верховный суд подтвердил законность закрытия производства по делу на основании норм Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ. Следовательно, в очередной раз в судебном порядке подтверждена невозможность возвращения ПриватБанка в собственность бывшим акционерам", — прокомментировал это решение глава Национального банка Андрей Пышный.

Постановление Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

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Окружной административный суд города Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал противоправным и отменил решение правительства о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства. В ОАСК решили, что ответчики по делу не доказали неплатежеспособность банка.

Однако НБУ считает, что суд тогда проигнорировал установленную Национальным банком потребность в докапитализации ПриватБанка и факт невыполнения ПриватБанком и его акционерами программы финансового оздоровления.

Решение ОАСК так и не вступило в законную силу, потому что в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд отменил его и закрыл производство.

Теперь Верховный суд подтвердил законность закрытия дела.