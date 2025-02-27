Дело о национализации ПриватБанка. Коломойский второй раз проиграл в Верховном суде
Верховный суд 26 февраля оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского в административном деле о национализации ПриватБанка, которое Окружной административный суд города Киева решил в пользу бизнесмена, а Шестой апелляционный административный суд – в пользу ПриватБанка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Верховный суд подтвердил законность закрытия производства по делу на основании норм Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ. Следовательно, в очередной раз в судебном порядке подтверждена невозможность возвращения ПриватБанка в собственность бывшим акционерам", — прокомментировал это решение глава Национального банка Андрей Пышный.
Постановление Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.
Окружной административный суд города Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал противоправным и отменил решение правительства о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства. В ОАСК решили, что ответчики по делу не доказали неплатежеспособность банка.
Однако НБУ считает, что суд тогда проигнорировал установленную Национальным банком потребность в докапитализации ПриватБанка и факт невыполнения ПриватБанком и его акционерами программы финансового оздоровления.
Решение ОАСК так и не вступило в законную силу, потому что в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд отменил его и закрыл производство.
Теперь Верховный суд подтвердил законность закрытия дела.
- 26 ноября 2024 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда окончательно подтвердил невозможность возврата акций государственного ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство в деле по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.
- 27 ноября 2023 года определением Хозяйственного суда города Киева также закрыто производство по делу о признании недействительными договоров купли-продажи ПриватБанка по иску экс-владельца Геннадия Боголюбова.