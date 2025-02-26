Коломойский пытается обжаловать в КСУ закон, не позволяющий ему вернуть ПриватБанк

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Бизнесмен Игорь Коломойский в конце января 2025 года обратился в Конституционный суд, попросив признать неконституционными отдельные предписания банковского закона №590-ІХ и Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Исчерпав возможности обжалования в хозяйственных судах, адвокаты Коломойского решили зайти с другой стороны.

"Как стало известно вчера [25 февраля], по результатам рассмотрения хозяйственного дела [в Верховном суде], Игорь Коломойский обратился в Конституционный суд Украины, чтобы признать неконституционными определенные нормы закона Украины №590-ІХ, который, по его мнению, "антиколомойский". Коломойский утверждает, что эти нормы делают невозможным возврат права собственности, ограничивают судебную защиту и нарушают принцип равенства сторон в судебном процессе. Он просит признать их неконституционными, поскольку они, по его мнению, якобы противоречат ряду статей Конституции Украины", – сообщила пресс-служба банка.

Конституционный суд пока отказал экс-владельцу ПриватБанка в открытии производства, но решение не было единогласным, поэтому окончательно вопрос открытия производства будет решаться Вторым сенатом КСУ.

"Автор ходатайства считает, что оспариваемые предписания ХПК Украины и закона №590 делают невозможным реализацию/восстановление нарушенного права частной собственности, осуществление апелляционного пересмотра дела и в определенных законом случаях – кассационного обжалования судебного решения; ограничивают право лица на эффективную судебную защиту; приводят к сужению существующих прав граждан и вмешательству законодательной ветви власти в деятельность судов и судей; нарушают принципы равенства всех участников судебного процесса, а также не соответствуют принципам верховенства права и недопустимости обратного действия закона во времени", — говорится на сайте КСУ.

Также Коломойский подал кассацию в административном производстве, которое Окружной административный суд города Киева в 2019 году решил в пользу бизнесмена, а Шестой апелляционный административный суд – в пользу ПриватБанка.