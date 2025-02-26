Коломойський намагається оскаржити в КСУ закон, який не дозволяє йому повернути ПриватБанк

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Бізнесмен Ігор Коломойський наприкінці січня 2025 року звернувся до Конституційного суду, попросивши визнати неконституційними окремі приписи банківського закону №590-ІХ та Господарського процесуального кодексу України. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Вичерпавши можливості оскарження в господарських судах, адвокати Коломойського вирішили зайти з іншого боку.

"Як стало відомо вчора [25 лютого], за наслідками розгляду господарської справи [у Верховному суді], Ігор Коломойський звернувся до Конституційного суду України, аби визнати неконституційними певні норми закону України №590-ІХ, який, на його думку, є "антиколомойським". Коломойський стверджує, що ці норми унеможливлюють повернення права власності, обмежують судовий захист та порушують принцип рівності сторін у судовому процесі. Він просить визнати їх неконституційними, оскільки вони, на його думку, нібито суперечать низці статей Конституції України", – повідомила пресслужба банку.

Конституційний суд поки що відмовив ексвласнику ПриватБанку у відкритті провадження, але рішення не було одностайним, тому остаточно питання відкриття провадження буде вирішуватись Другим сенатом КСУ.

"Автор клопотання вважає, що оспорювані приписи ГПК України та закону №590 унеможливлюють реалізацію/відновлення порушеного права приватної власності, здійснення апеляційного перегляду справи та у визначених законом випадках – касаційного оскарження судового рішення; обмежують право особи на ефективний судовий захист; призводять до звуження чинних прав громадян та до втручання законодавчої гілки влади у діяльність судів та суддів; порушують засади рівності всіх учасників судового процесу, а також не відповідають принципам верховенства права та недопустимості зворотної дії закону у часі", – йдеться на сайті КСУ.

Також Коломойський подав касацію в адміністративній справі, яку Окружний адміністративний суд міста Києва у 2019 році вирішив на користь бізнесмена, а Шостий апеляційний адміністративний суд – на користь ПриватБанку.