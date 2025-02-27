Справа про націоналізацію ПриватБанку. Коломойський удруге програв у Верховному суді

Фото: ПриватБанк / Facebook

Верховний суд 26 лютого залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського в адміністративній справі щодо націоналізації ПриватБанку, яку Окружний адміністративний суд міста Києва вирішив на користь бізнесмена, а Шостий апеляційний адміністративний суд – на користь ПриватБанку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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"Верховний суд підтвердив законність закриття провадження у справі на підставі норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ. Отже, вчергове в судовому порядку підтверджено неможливість повернення ПриватБанку у власність колишнім акціонерам", – прокоментував це рішення голова Національного банку Андрій Пишний.

Постанова Верховного суду є остаточною й оскарженню не підлягає.

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Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав протиправним і скасував рішення уряду про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави. В ОАСК вирішили, що відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку.

Проте НБУ вважає, що суд тоді проігнорував установлену Національним банком потребу докапіталізації ПриватБанку та факт невиконання ПриватБанком і його акціонерами програми фінансового оздоровлення.

Рішення ОАСК так і не набрало законної сили, тому що у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував його і закрив провадження.

Тепер Верховний суд підтвердив законність закриття справи.