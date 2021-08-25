Дело ПриватБанка. Суд в США ограничил использование активов Коломойского и Боголюбова

Канцелярский суд штата Делавэр (США) удовлетворил ходатайство АО "ПриватБанк" о сохранении активов его бывших владельцев. Суд запретил использовать американские активы бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за пределами обычной хозяйственной деятельности, говорится в пресс-релизе ПриватБанка.

Дело касается иска ПриватБанка к бывшим владельцам с требованием возместить ущерб, нанесенный до национализации в 2016 году. Приказ суда должен гарантировать ПриватБанку обеспечение его требований на сумму в $600 млн, отметили в суде.

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Суд также отклонил ходатайство бывших владельцев банка о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка.

При этом суд по требованию бывших владельцев банка приостановил производство в отдельной его части. Это продлится до завершения судебных процессов в Украине по существу, добавили в банке.

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В 2019 году ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд Делавэра. По мнению ПриватБанка, Коломойский-Боголюбов нанесли ему убыток на сотни миллионов долларов. В банке считают, что сумма отмытых за 10 лет в кипрском филиале банка денег – $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период. В июле 2020-го банк подал второй дополненный иск против экс-владельцев. Сумма требований банка – $750 млн.

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Александр Мясищев

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