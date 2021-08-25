UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дело ПриватБанка. Суд в США ограничил использование активов Коломойского и Боголюбова

25.08.2021, 12:01
Дело ПриватБанка. Суд в США ограничил использование активов Коломойского и Боголюбова - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

Канцелярский суд штата Делавэр (США) удовлетворил ходатайство АО "ПриватБанк" о сохранении активов его бывших владельцев. Суд запретил использовать американские активы бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за пределами обычной хозяйственной деятельности, говорится в пресс-релизе ПриватБанка.

Дело касается иска ПриватБанка к бывшим владельцам с требованием возместить ущерб, нанесенный до национализации в 2016 году. Приказ суда должен гарантировать ПриватБанку обеспечение его требований на сумму в $600 млн, отметили в суде.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Суд также отклонил ходатайство бывших владельцев банка о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка.

При этом суд по требованию бывших владельцев банка приостановил производство в отдельной его части. Это продлится до завершения судебных процессов в Украине по существу, добавили в банке.

Читайте также
Коломойский покупал в США заводы и небоскребы за деньги ПриватБанка – расследование
  • В 2019 году ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд Делавэра. По мнению ПриватБанка, Коломойский-Боголюбов нанесли ему убыток на сотни миллионов долларов. В банке считают, что сумма отмытых за 10 лет в кипрском филиале банка денег – $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период. В июле 2020-го банк подал второй дополненный иск против экс-владельцев. Сумма требований банка – $750 млн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
национализация Приватбанка игорь коломойский ПриватБанк геннадий боголюбов дело приватбанка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 