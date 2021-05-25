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Дело VAB Банка. О подозрении сообщено чиновникам НБУ

25.05.2021, 16:57
Дело VAB Банка. О подозрении сообщено чиновникам НБУ - Фото
Здание НАБУ (Фото: НАБУ)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести чиновникам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладением средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн выданного VAB Банку. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Таким образом, круг подозреваемых возрос до 17 человек.

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24 мая под процессуальным руководством САП о подозрении сообщили (должности указаны на момент возможного совершения преступления):

- заместителю начальника ГУ НБУ по г.. Киеву и Киевской области;
- начальнику одного из управлений ГУ НБУ по г.. Киеве и Киевской области;
- начальнику одного из отделов ГУ НБУ по г.. Киеве и Киевской области;
- директору юридического департамента Национального банка Украины;
- главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
- директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
- заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).

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Наталия Софиенко
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