Дело VAB Банка. О подозрении сообщено чиновникам НБУ
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести чиновникам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладением средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн выданного VAB Банку. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Таким образом, круг подозреваемых возрос до 17 человек.
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24 мая под процессуальным руководством САП о подозрении сообщили (должности указаны на момент возможного совершения преступления):
- заместителю начальника ГУ НБУ по г.. Киеву и Киевской области;
- начальнику одного из управлений ГУ НБУ по г.. Киеве и Киевской области;
- начальнику одного из отделов ГУ НБУ по г.. Киеве и Киевской области;
- директору юридического департамента Национального банка Украины;
- главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
- директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
- заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).
- В ноябре 2019 года НАБУ задержало семерых подозреваемых в деле VAB Банка. Им инкриминируют сговор с целью завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ, выданного VAB Банку в октябре 2014 года. Экс-главу VAB Банка Дениса Мальцева и его бенефициара Бахматюка объявили в розыск. Также среди ключевых фигур расследования - экс-замглавы НБУ и нынешний глава Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук.
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