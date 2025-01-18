Дело Земельного капитала. Экс-министру Тополову и 27 сообщникам вручили подозрения – фото

Экс-министр угольной промышленности Виктор Тополов и его сообщники подозреваются в присвоении 90 млн грн вкладчиков банка "Земельный капитал"

Виктор Тополов (Фото: LIGA.net)

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении бывшему народному депутату, экс-министру угольной промышленности и еще 27 участникам преступной организации. По данным следствия, они организовали масштабную схему присвоения 90 миллионов гривен средств вкладчиков банка "Земельный капитал". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно материалам расследования в 2016 году бывший народный депутат IV-VI созывов и тогдашний министр угольной промышленности Виктор Тополов приобрел финансовое учреждение с корыстной целью – завладение средствами вкладчиков. Для реализации своего плана он привлек: председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов.

В госреестр имущественных прав вносили записи о несуществующем недвижимом имуществе большой площади, якобы расположенном в центральных районах Киева и Харькова. Это фиктивное имущество становилось залогом для получения кредитов на общую сумму более 90 миллионов гривен.

Полученные денежные средства участники преступной группы направляли на собственные нужды: финансирование строительства заводов, ТЭЦ и деятельности угольных шахт, покупку элитных автомобилей и недвижимости.

Для прикрытия преступления работники службы банковской безопасности ежегодно составляли акты, подтверждающие наличие и ликвидность залогового имущества, которого на самом деле не существовало.

В 2021 году банк "Земельный капитал" признали несостоятельным выполнять свои финансовые обязательства. Он не выплачивал денежные средства клиентам и не производил расчеты по платежным поручениям. В результате ответственность за выплаты вкладчикам перешла к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

В целях компенсации ущерба правоохранители наложили арест на активы подозреваемых:

12 квартир в Киеве,

пять частных домов в центре столицы (общей площадью более 2000 м²),

земельные участки,

12 элитных автомобилей,

12 паркомест,

корпоративные права в уставном капитале аффилированных компаний.

Бывшему министру и другим участникам схемы инкриминируют: создание и руководство преступной организацией, присвоение и растрату имущества, служебный подлог, отмывание средств, полученных преступным путем. Эти действия классифицируются по статьям 255, 191, 366 и 209 УКУ.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Следствие продолжается, а суд решает вопрос о мере пресечения для подозреваемых.