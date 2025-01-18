Справа Земельного капіталу. Ексміністру Тополову та 27 спільникам вручили підозри – фото

Ексміністра вугільної промисловості Віктора Тополова та його спільників підозрюють у привласненні 90 млн грн вкладників банку "Земельний капітал"

Віктор Тополов (Фото: LIGA.net)

Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру колишньому народному депутату, ексміністру вугільної промисловості та ще 27 учасникам злочинної організації. За даними слідства, вони організували масштабну схему привласнення 90 мільйонів гривень коштів вкладників банку "Земельний капітал". Про це інформує пресслужба відомства.

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Згідно з матеріалами розслідування у 2016 році колишній народний депутат IV-VI скликань і тодішній міністр вугільної промисловості Віктор Тополов придбав фінансову установу з корисливою метою – заволодіння коштами вкладників. Для реалізації свого плану він залучив: голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і державних реєстраторів.

До держреєстру речових прав вносилися записи про вигадане нерухоме майно великої площі, нібито розташоване у центральних районах Києва та Харкова. Це фіктивне майно ставало заставою для отримання кредитів на загальну суму понад 90 мільйонів гривень.

Отримані кошти учасники злочинної групи спрямовували на власні потреби: фінансування будівництва заводів, ТЕЦ і діяльності вугільних шахт, купівлю елітних автомобілів і нерухомості.

Для прикриття злочину працівники служби банківської безпеки щороку складали акти, що підтверджували наявність і ліквідність заставного майна, якого насправді не існувало.

У 2021 році банк "Земельний капітал" визнали неспроможним виконувати свої фінансові зобов’язання. Він не виплачував кошти клієнтам і не здійснював розрахунків за платіжними дорученнями. В результаті відповідальність за виплати вкладникам перейшла до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

З метою компенсації збитків правоохоронці наклали арешт на активи підозрюваних:

12 квартир у Києві,

п'ять приватних будинків у середмісті столиці (загальною площею понад 2000 м²),

земельні ділянки,

12 елітних автомобілів,

12 паркомісць,

корпоративні права в статутному капіталі афілійованих компаній.

Колишньому міністру та іншим учасникам схеми інкримінують: створення та керівництво злочинною організацією, привласнення й розтрату майна, службове підроблення, відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Ці дії класифікуються за статтями 255, 191, 366 і 209 ККУ.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Слідство триває, а суд вирішує питання щодо запобіжного заходу для підозрюваних.