Депозитные ставки для гривни растут уже третий месяц. Данные НБУ
18.10.2022, 14:20
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
По данным НБУ, банки повышают ставки уже третий месяц подряд. В сентябре депозитные ставки для гривневых сбережений выросли на 1,1 п.п. Средняя доходность гривневых вкладов составляет 10,4% годовых.
В июле средняя ставка для гривни выросла на 1,5 п.п., в августе – на 0,2 п.п.
Процентные ставки для валютных сбережений остались без изменений – 0,9% годовых.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Депозитный портфель в целом по банковской системе в сентябре вырос на 10,3 млрд. грн. Тенденция роста наблюдалась и в предыдущие месяцы.
Гривневый портфель в сентябре увеличился на 8,4 млрд. грн. (1,6%) и составил 549 млрд грн.
Валютный депозитный портфель вырос на $52 млн (0,6%) и составил $8,4 млрд.
- Рада увеличила расходы бюджета на 387 млрд грн. Деньги нужны для обороны
- Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии