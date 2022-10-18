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Депозитные ставки для гривни растут уже третий месяц. Данные НБУ

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18.10.2022, 14:20
Депозитные ставки для гривни растут уже третий месяц. Данные НБУ - Фото
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

По данным НБУ, банки повышают ставки уже третий месяц подряд. В сентябре депозитные ставки для гривневых сбережений выросли на 1,1 п.п. Средняя доходность гривневых вкладов составляет 10,4% годовых.

В июле средняя ставка для гривни выросла на 1,5 п.п., в августе – на 0,2 п.п.

Процентные ставки для валютных сбережений остались без изменений – 0,9% годовых.

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Депозитный портфель в целом по банковской системе в сентябре вырос на 10,3 млрд. грн. Тенденция роста наблюдалась и в предыдущие месяцы.

Гривневый портфель в сентябре увеличился на 8,4 млрд. грн. (1,6%) и составил 549 млрд грн.

Валютный депозитный портфель вырос на $52 млн (0,6%) и составил $8,4 млрд.


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