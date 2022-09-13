Доллар дешевеет, а евро дорожает. Наличные курсы валют

Во вторник, 13 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7 коп. и составляет 40,38 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. и составил 41,16 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,5 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41,8 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет 40,3 грн. Средний курс продаж увеличился на 6 коп. и составляет 41,48 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,6 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 42 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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