Инфляция в Украине второй месяц подряд ниже прогноза. НБУ объяснил: дешевеет горючее

Потребительская инфляция в Украине хоть и ускорилась в августе, но второй месяц подряд остается ниже прогноза Национального банка по июльскому инфляционному отчету. НБУ объясняет это более быстрым, чем ожидалось, снижением стоимости горючего.

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"Однако отклонение уменьшилось по сравнению с июлем. Кроме того, более высокими темпами, чем ожидал НБУ, росла базовая инфляция", – говорится в комментарии Нацбанка.

Ускорение инфляции в августе связано с войной и ее последствиями: нарушением цепочек поставки, разрушением производств, сокращением предложения товаров и услуг, увеличением производственных издержек бизнеса.

Другая причина – эффект переноса на цены девальвации гривны, которая произошла в конце июля.

Как увеличивались цены в августе:

→ непродовольственные товары – на 16,7% год к году

→ обработанные продовольственные товары – на 23,9% г/г

→ услуги – на 15,6% г/г

→ сырые продукты питания – на 40,8% г/г

→ административно-регулируемые цены – на 14,7% г/г

→ горючее – на 68,1% г/г

"Риски развертывания инфляционных процессов сохраняются и в дальнейшем, учитывая длительный характер войны и связанное с этим усложнение логистики, а также рост производственных затрат. Кроме того, ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий усиливает фундаментальное инфляционное давление, несмотря на подавленный потребительский спрос в целом", – предупредили в НБУ.

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Андрій Водяний

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