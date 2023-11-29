Доллар дешевеет, а евро дорожает. Курсы валют в банках

Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ

В среду, 29 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2 коп. и составил 37,08 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. — до 37,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,5 грн, максимальный – 37,38 грн. Для продажи минимальный курс – 37,3 грн, максимальный – 37,99 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет 40,25 грн. Курс продаж увеличился также на 8 коп. — до 41,24 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,92 грн. Для продажи минимальный курс – 40,9 грн, а максимальный – 42 грн.

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