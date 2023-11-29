Долар дешевшає, а євро дорожчає. Курси валют у банках

Фото: Юлія Березовська / пресцентр НБУ

У середу, 29 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 2 коп. і склав 37,08 грн. Курс продажу знизився на 3 коп. — до 37,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,5 грн, максимальний – 37,38 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,3 грн, максимальний – 37,99 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 8 коп. і складає 40,25 грн. Курс продажу збільшився також на 8 коп. — до 41,24 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39 грн, максимальний – 40,92 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,9 грн, а максимальний – 42 грн.

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