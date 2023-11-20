Доллар дешевеет, а евро дорожает. Наличные курсы валют

В понедельник, 20 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5 коп. и составил 37,2 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 37,8 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 37,51 грн. Для продажи минимальный курс – 37,45 грн, максимальный – 38 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 40,08 грн. Курс продаж повысился на 9 коп. до 41,05 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, а максимальный – 42 грн.

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