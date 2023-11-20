Долар дешевшає, а євро дорожчає. Готівкові курси валют

У понеділок, 20 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 5 коп. і склав 37,2 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. до 37,8 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,6 грн, максимальний – 37,51 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,45 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 12 коп. і складає 40,08 грн. Курс продажу підвищився на 9 коп. до 41,05 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,4 грн, максимальний – 40,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, а максимальний – 42 грн.

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