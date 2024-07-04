Доллар дешевеет. Курсы валют в банках

Фото: depositphotos.com

В четверг, 4 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 7 коп. и составляет 40,49 грн. Курс продажи снизился на 6 коп. — до 41,02 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,9 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,85 грн, максимальный – 41,2 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 43,57 грн. Курс продаж повысился на 8 коп. — до 44,33 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,7 грн, максимальный – 44 грн. Для продажи минимальный курс – 44,15 грн, а максимальный – 44,55 грн.

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