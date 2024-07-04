Долар дешевшає. Курси валют у банках

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У четвер, 4 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 7 коп. і складає 40,49 грн. Курс продажу зменшився на 6 коп. — до 41,02 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,9 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,85 грн, максимальний – 41,2 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 5 коп. і становить 43,57 грн. Курс продажу підвищився на 8 коп. — до 44,33 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,7 грн, максимальний – 44 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,15 грн, а максимальний – 44,55 грн.

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