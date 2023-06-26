Доллар дорожает, а евро дешевеет

В понедельник, 26 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5 коп. и составляет 36,67 грн. Курс продажи поднялся на 1 коп. – 37,36 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,25 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс – 37,2 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 5 коп. и составляет 40,12 грн. Средний курс продаж упал на 2 коп. до 41,08 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,25 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 41,6 грн.

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