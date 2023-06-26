Долар дорожчає, а євро дешевшає

У понеділок, 26 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 5 коп. і становить 36,67 грн. Курс продажу піднявся на 1 коп. – 37,36 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,25 грн, максимальний – 37,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,2 грн, максимальний – 37,7 грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Середній курс купівлі євро знизився на 5 коп. і становить 40,12 грн. Середній курс продажу впав на 2 коп. до 41,08 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,25 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 41,6 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.