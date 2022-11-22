Доллар дорожает, а евро дешевеет. Курсы валют в банках
22.11.2022, 11:05
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 22 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4 коп. и составляет 39,82 грн. Курс продаж увеличился также на 4 коп. и достиг 40,47 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,95 грн, максимальный – 40,12 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 40,85 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 5 коп. и достиг 40,03 грн. Средний курс продаж опустился также на 5 коп. и составляет 41,07 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,51 грн. Для продажи минимальный курс также 40,55 грн, максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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