Доллар дорожает, а евро дешевеет. Курсы валют в банках

Во вторник, 22 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4 коп. и составляет 39,82 грн. Курс продаж увеличился также на 4 коп. и достиг 40,47 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,95 грн, максимальный – 40,12 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 40,85 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 5 коп. и достиг 40,03 грн. Средний курс продаж опустился также на 5 коп. и составляет 41,07 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,51 грн. Для продажи минимальный курс также 40,55 грн, максимальный – 42 грн.

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Анна Ішутіна

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