Доллар дорожает, а евро дешевеет. Наличные курсы валют

В понедельник, 17 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3 коп. и составляет 40,16 грн. Курс продажи поднялся на 2 коп. и составил 40,88 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,2 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро упал на 1 коп. и составляет 38,37 грн. Средний курс продаж снизился на 3 коп. и составляет 39,52 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,5 грн, максимальный – 38,75 грн. Для продажи минимальный курс – 39 грн, максимальный – 40,7 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.