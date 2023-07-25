Доллар дорожает, а евро подешевеет. Наличные курсы валют

Во вторник, 25 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником вырос 3 коп. и составляет 36,65 грн. Курс продаж поднялся почти на 5 коп. – до 37,40 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,05 грн, максимальный – 36,95 грн. Для продажи минимальный курс – 37,20 грн, максимальный – 37,60 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и составляет 40,64 грн. Средний курс продаж уменьшился на 6 коп. – до 41,73 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,75 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,35 грн, максимальный – 42,20 грн.