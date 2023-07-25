Долар дорожчає, а євро дешевшає. Готівкові курси валют

У вівторок, 25 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з понеділком, зріс 3 коп. і становить 36,65 грн. Курс продажу піднявся майже на 5 коп. – до 37,40 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,05 грн, максимальний – 36,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,20 грн, максимальний – 37,60 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 2 коп. і становить 40,64 грн. Середній курс продажу зменшився на 6 коп. – до 41,73 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,75 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,35 грн, максимальний – 42,20 грн.