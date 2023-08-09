Доллар дорожает. Курсы валют в банках
09.08.2023, 11:05
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В среду, 9 августа, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, увеличился на 6 коп. Курс покупки составил 36,93 грн, курс продажи – 37,63 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,25 грн, максимальный – 37,25 грн. Для продажи минимальный курс – 37,3 грн, максимальный – 38 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 3 коп. и составляет 40,62 грн. Средний курс продаж опустился на 2 коп. до 41,65 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – также 41,1 грн, максимальный – 42,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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