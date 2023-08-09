Долар дорожчає. Курси валют у банках

У середу, 9 серпня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, збільшився на 6 коп. Курс купівлі склав 36,93 грн, курс продажу – 37,63 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,25 грн, максимальний – 37,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,3 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 3 коп. і становить 40,62 грн. Середній курс продажу опустився на 2 коп. до 41,65 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,5 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – також 41,1 грн, максимальний – 42,5 грн.

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