Доллар дорожает на наличном рынке

В понедельник, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8 коп. и составляет 38,25 грн. Курс продаж повысился на 9 коп. – до 38,93 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 38,6 грн. Для продажи минимальный курс – также 38,6 грн, максимальный – 39,3 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составил 40,25 грн. Средний курс продаж поднялся на 12 коп. – до 41,22 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,75 грн, максимальный – 40,93 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,6 грн.

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Анна Ішутіна

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