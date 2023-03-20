Доллар дорожает на наличном рынке
20.03.2023, 11:13
Фото: Pexels
В понедельник, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 8 коп. и составляет 38,25 грн. Курс продаж повысился на 9 коп. – до 38,93 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 38,6 грн. Для продажи минимальный курс – также 38,6 грн, максимальный – 39,3 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составил 40,25 грн. Средний курс продаж поднялся на 12 коп. – до 41,22 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 38,75 грн, максимальный – 40,93 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,6 грн.
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