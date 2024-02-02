Доллар дорожает, а евро дешевеет. Курс валют НБУ
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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 февраля курс гривни по отношению к доллару упал на 4 коп. и составляет 37,6047 грн/доллар. По отношению к евро курс национальной валюты вырос на 4 коп. – 40,6695 грн/евро.

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