Доллар дорожает, а евро дешевеет. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 февраля курс гривни по отношению к доллару упал на 4 коп. и составляет 37,6047 грн/доллар. По отношению к евро курс национальной валюты вырос на 4 коп. – 40,6695 грн/евро.
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