Турецькі банки продовжують закривати рахунки росіян, у Кремлі визнали проблему
Турецькі банки закривають рахунки російських компаній та ускладнили видавання карток росіянам. Про це пише російська газета "Ведомости" із посиланням на низку російських бізнесменів, фінансових консультантів та представники бізнес-об'єднань.
На початку року російський бізнес почав скаржитися на призупинення платежів між Росією та Туреччиною. Наразі розрахунки все ще заморожені.
Російські бізнесмени розповідають, що до грудня у Туреччині щонайменше два банки проводили будь-які операції з Росією, ще два робили це більш обережно. Проте першим двом з них пригрозили внесенням до SDN-листа (чорного списку Мінфіну США), після чого вони почали закривати коррахунки компаній та російських банків.
Російські фінансові консультанти підтверджують, що турецькі банки припинили обслуговування корпоративних клієнтів з російським корінням, незалежно від країни реєстрації компанії.
Крім цього, турецькі банки посилюють умови для відкриття рахунків росіянами – якщо раніше це не було проблемою і картки заводили всім, то тепер для нових клієнтів з'явилися нові вимоги.
Коментуючи цю публікацію, у Кремлі підтвердили, що проблема справді існує. "Так, нам відомо, і ми перебуваємо в стані активного діалогу з нашими турецькими партнерами та колегами, обговорюємо ці проблеми", – сказав на пресбрифінгу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Він визнав, що турецькі банки блокують розрахунки російських компаній через санкції США.
Все це пов'язано з указом президента США Джо Байдена, який у грудні 2023 року наказав вводити санкції проти банків з третіх країн, які допомагають фінансувати російський ВПК і пов'язані з ним галузі.
Нові обмеження стосуються фінансових установ:
→ які проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь компаній або приватних осіб, на яких Сполучені Штати наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, що підтримують їхню військово-промислову базу;
→ які проводили або сприяли будь-якій значній трансакції чи надали якісь послуги за участю російської військово-промислової бази, включно з продажем, постачанням чи передаванням до Росії певних критично важливих товарів.
- Державні банки Китаю почали ускладнювати вимоги до російських клієнтів після того, як Мінфін США пригрозив застосовувати вторинні санкції.