Турецькі банки продовжують закривати рахунки росіян, у Кремлі визнали проблему

Фото: ЕРА

Турецькі банки закривають рахунки російських компаній та ускладнили видавання карток росіянам. Про це пише російська газета "Ведомости" із посиланням на низку російських бізнесменів, фінансових консультантів та представники бізнес-об'єднань.

На початку року російський бізнес почав скаржитися на призупинення платежів між Росією та Туреччиною. Наразі розрахунки все ще заморожені.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Російські бізнесмени розповідають, що до грудня у Туреччині щонайменше два банки проводили будь-які операції з Росією, ще два робили це більш обережно. Проте першим двом з них пригрозили внесенням до SDN-листа (чорного списку Мінфіну США), після чого вони почали закривати коррахунки компаній та російських банків.

Російські фінансові консультанти підтверджують, що турецькі банки припинили обслуговування корпоративних клієнтів з російським корінням, незалежно від країни реєстрації компанії.

Крім цього, турецькі банки посилюють умови для відкриття рахунків росіянами – якщо раніше це не було проблемою і картки заводили всім, то тепер для нових клієнтів з'явилися нові вимоги.

Коментуючи цю публікацію, у Кремлі підтвердили, що проблема справді існує. "Так, нам відомо, і ми перебуваємо в стані активного діалогу з нашими турецькими партнерами та колегами, обговорюємо ці проблеми", – сказав на пресбрифінгу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Він визнав, що турецькі банки блокують розрахунки російських компаній через санкції США.

Все це пов'язано з указом президента США Джо Байдена, який у грудні 2023 року наказав вводити санкції проти банків з третіх країн, які допомагають фінансувати російський ВПК і пов'язані з ним галузі.

Нові обмеження стосуються фінансових установ:

→ які проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь компаній або приватних осіб, на яких Сполучені Штати наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, що підтримують їхню військово-промислову базу;

→ які проводили або сприяли будь-якій значній трансакції чи надали якісь послуги за участю російської військово-промислової бази, включно з продажем, постачанням чи передаванням до Росії певних критично важливих товарів.