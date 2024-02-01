Турецкие банки продолжают закрывать счета россиян, в Кремле признали проблему

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Турецкие банки закрывают счета российских компаний и усложнили выдачу карт россиянам. Об этом пишет российская газета "Ведомости" со ссылкой на ряд российских бизнесменов, финансовых консультантов и представителей бизнес-объединений.

В начале года российский бизнес стал жаловаться на приостановку платежей между Россией и Турцией. Расчеты все еще заморожены.

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Российские бизнесмены рассказывают, что до декабря в Турции по меньшей мере два банка проводили любые операции с Россией, еще два делали это осторожно. Однако первым двум из них пригрозили внесением в SDN-лист (черный список Минфина США), после чего они начали закрывать корсчета компаний и российских банков.

Российские финансовые консультанты подтверждают, что турецкие банки прекратили обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями, независимо от страны регистрации компании.

Кроме того, турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов россиянами – если раньше это не было проблемой и карты заводили всем, то теперь для новых клиентов появились новые требования.

Комментируя эту публикацию, в Кремле подтвердили, что проблема действительно существует. "Да, нам известно, и мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы", – сказал на пресс-брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он признал, что турецкие банки блокируют расчеты российских компаний из-за санкций США.

Все это связано с указом президента США Джо Байдена, который в декабре 2023 года приказал вводить санкции против банков из третьих стран, помогающих финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли.

Новые ограничения касаются финансовых учреждений:

→ которые проводили или способствовали любым значительным соглашениям в пользу компаний или частных лиц, на которых Соединенные Штаты наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих их военно-промышленную базу;

→ которые проводили или способствовали любой значительной трансакции или предоставили какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, в том числе продажу, поставку или передачу в Россию определенных критически важных товаров.