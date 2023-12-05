Доллар дорожает, а евро дешевеет. Наличные курсы валют

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Во вторник, 5 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 7 коп. и составляет 36,76 грн. Курс продажи поднялся на 1 коп. до 37,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,3 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 37,6 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 1 коп. и составляет 39,79 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 40,79 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,4 грн, а максимальный – 42 грн.

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