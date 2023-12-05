Долар дорожчає, а євро дешевшає. Готівкові курси валют

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У вівторок, 5 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 7 коп. і складає 36,76 грн. Курс продажу піднявся на 1 коп. до 37,39 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,3 грн, максимальний – 37 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 37,6 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 1 коп. і складає 39,79 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. до 40,79 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39 грн, максимальний – 40,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,4 грн, а максимальний – 42 грн.

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