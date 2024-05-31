Доллар дорожает две недели подряд. Курсы валют в банках

Курс доллара непрерывно растет за последние две недели, с 17 мая. За это время доллар подорожал на 1 грн. 16 коп.

Фото: Pexels

В пятницу, 31 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 10 коп. и составляет 40,46 грн. Курс продаж увеличился на 9 коп. до 41,09 грн.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,85 грн, максимальный – 40,65 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, максимальный – 41,25 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12 коп. и составляет 43,77 грн. Курс продаж повысился на 14 коп. до 44,67 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,05 грн, максимальный – 44,1 грн. Для продажи минимальный курс – 44,5 грн, а максимальный – 45 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.