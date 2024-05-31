Долар дорожчає два тижні поспіль. Курси валют у банках

Курс долара безперервно зростає протягом останніх двох тижнів, з 17 травня. За цей час долар подорожчав на 1 грн 16 коп

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У п’ятницю, 31 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, виріс на 10 коп. і складає 40,46 грн. Курс продажу збільшився на 9 коп. до 41,09 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,85 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,95 грн, максимальний – 41,25 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 12 коп. і становить 43,77 грн. Курс продажу підвищився на 14 коп. до 44,67 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 43,05 грн, максимальний – 44,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,5 грн, а максимальний – 45 грн.

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