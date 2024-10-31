Доллар дешевеет, евро дорожает: Курсы валют НБУ на конец недели

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 1 ноября, курс гривни по отношению к доллару вырос на 6 коп. и составляет 41,2194 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта потеряла 21 коп. и составляет 44,8467 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 31 октября, составил 41,08 грн, курс продажи – 41,56 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,48 грн, для продажи – 45,19 грн.