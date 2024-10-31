Долар дешевшає, євро дорожчає: Курси валют НБУ на кінець тижня

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 1 листопада, курс гривні відносно долара виріс на 6 коп. і складає 41,2194 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта втратила 21 коп. і становить 44,8467 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 31 жовтня, склав 41,08 грн, курс продажу – 41,56 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,48 грн, для продажу – 45,19 грн.