Доллар еще немного подешевел. Наличные курсы валют
31.01.2023, 11:04
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Во вторник, 31 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2 коп. и составил 39,98 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. до 40,57 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составил 42,76 грн. Средний курс продаж опустился на 2 коп. до 43,82 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,45 грн, максимальный – 43,28 грн. Для продажи минимальный курс – 43,2 грн, максимальный – 45 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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