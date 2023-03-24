Доллар еще подешевел. Наличные курсы валют

В пятницу, 24 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1 коп. и составляет 37,95 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 38,63 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,2 грн. Для продажи минимальный курс 38,3 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро не изменился и составляет 40,58 грн. Средний курс продаж вырос на 2 коп. до 41,58 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,1 грн, максимальный – 41,26 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, максимальный – 42,25 грн.

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Анна Ішутіна

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