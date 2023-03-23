"После победы". Офис Зеленского не отказывается от налоговой реформы

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости налоговой реформы после победы в войне. Об этом он сказал в обращении к участникам Украинского саммита налоговой реформы и антикоррупции в Киеве, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

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"Давайте поставим цель до нашей победы наработать такую модель, которая позволит создать самые привлекательные среди стран-конкурентов условия для ведения бизнеса", – сказал он.



По словам Ермака, цель будущей реформы – навсегда убрать коррупцию из налоговой сферы и предложить налоговые условия не хуже, чем у соседей.

"Они должны быть гораздо лучше. В глобальной конкуренции за инвестиции Украина должна стать чемпионом. Прошу создать такой вариант налоговой реформы, который сделает процветание Украины неизбежным. Она этого заслуживает", – сказал глава Офиса президента.

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма настаивает, что налоговая модель должна предусматривать уменьшение ставок.

"Есть несколько очень хороших примеров, где была война или был какой-то внутренний конфликт, в том числе Ирландия и Кипр, и где после таких военных действий проводили налоговую реформу, но не по увеличению налогов, а по их уменьшению", – отметил он.

Шурма считает, что Украина может опираться также на пример Болгарии, где в свое время реформа с кардинальным понижением ставок обеспечила прирост доходов на 30%.

"То есть мы видим три успешных кейса амбициозных налоговых реформ за последние десятилетия: Ирландия, Кипр, Болгария. Когда большая теневая экономика, как у нас, когда была война, как в Ирландии и на Кипре, такие изменения способствовали именно росту доходов после снижения ставки", – сказал Шурма.

Андрій Водяний

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