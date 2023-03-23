UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"После победы". Офис Зеленского не отказывается от налоговой реформы

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 16:08
Андрей Ермак (Фото: ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости налоговой реформы после победы в войне. Об этом он сказал в обращении к участникам Украинского саммита налоговой реформы и антикоррупции в Киеве, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
"Давайте поставим цель до нашей победы наработать такую модель, которая позволит создать самые привлекательные среди стран-конкурентов условия для ведения бизнеса", – сказал он.

По словам Ермака, цель будущей реформы – навсегда убрать коррупцию из налоговой сферы и предложить налоговые условия не хуже, чем у соседей.

"Они должны быть гораздо лучше. В глобальной конкуренции за инвестиции Украина должна стать чемпионом. Прошу создать такой вариант налоговой реформы, который сделает процветание Украины неизбежным. Она этого заслуживает", – сказал глава Офиса президента.

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма настаивает, что налоговая модель должна предусматривать уменьшение ставок.

"Есть несколько очень хороших примеров, где была война или был какой-то внутренний конфликт, в том числе Ирландия и Кипр, и где после таких военных действий проводили налоговую реформу, но не по увеличению налогов, а по их уменьшению", – отметил он.

Шурма считает, что Украина может опираться также на пример Болгарии, где в свое время реформа с кардинальным понижением ставок обеспечила прирост доходов на 30%.

"То есть мы видим три успешных кейса амбициозных налоговых реформ за последние десятилетия: Ирландия, Кипр, Болгария. Когда большая теневая экономика, как у нас, когда была война, как в Ирландии и на Кипре, такие изменения способствовали именно росту доходов после снижения ставки", – сказал Шурма.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
налоговая реформа налоги андрей ермак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 