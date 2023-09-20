Доллар еще подорожал. Наличные курсы валют

В среду, 20 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 10 коп. и составляет 37,79. Курс продаж увеличился на 7 коп. — до 38,55 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,25 грн, максимальный – 38,25 грн. Для продажи минимальный курс – 38,2 грн, максимальный – 39 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составил 40,52 грн. Курс продажи поднялся на 12 коп. — до 41,55 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,5 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41 грн, максимальный – 42,05 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также