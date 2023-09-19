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У украинцев стало больше денег и уверенности в росте экономики — индекс

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 13:53
У украинцев стало больше денег и уверенности в росте экономики — индекс - Фото
Фото: depositphotos.com

Индекс потребительских настроений вырос на 1,3 пункта до 84,9 в августе, свидетельствуют данные ежемесячного исследования от Info Sapiens.  

Украинцы повысили оценку текущего личного материального положения (+1,9 до 50) и готовы делать крупные покупки (+2,4 до 63,3). 

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Индекс экономических ожиданий в августе вырос на 0,7 и составляет 103,7. 

Украинцы ожидают улучшения своего материального положения (+4,2 до 100,5), роста экономики в ближайший год (+1,2 до 88,2), но более пессимистичны относительно экономического роста в следующие пять лет (-3,3 до 122,2).

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 3 и составляет 124,3.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,2  до 182,6. 

"В августе 2023 года наблюдается продолжение тенденции на стабилизацию индекса потребительских настроений. Мы видим незначительный рост индекса. Кроме того, происходит несущественный рост как индекса текущего положения, так и индекса экономических ожиданий. Население Украины лучше оценивает собственное материальное положение и ожидает положительных изменений", – комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население, а также размер населенного пункта. Опрос проводился с 7 по 18 августа 2023 года.
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Роман Брыль
экономический ростпотребительские настроенияматериальное положение
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