В українців побільшало грошей та впевненості у зростанні економіки — індекс

Індекс споживчих настроїв зріс на 1,3 пункту до 84,9 у серпні, свідчать дані щомісячного дослідження від Info Sapiens.

Українці підвищили оцінку поточного особистого матеріального становища (+1,9 до 50) та готові робити великі покупки (+2,4 до 63,3).

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Індекс економічних очікувань у серпні зріс на 0,7 і становить 103,7.

Українці очікують на поліпшення свого матеріального становища (+4,2 до 100,5), зростання економіки найближчого року (+1,2 до 88,2), але більш песимістичні щодо економічного зростання у наступні п'ять років (-3,3 до 122,2).

Показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3 і становить 124,3.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 22 до 182,6.

"У серпні 2023 року спостерігається продовження тенденції на стабілізацію індексу споживчих настроїв. Ми бачимо незначне зростання індексу. Крім того, відбувається несуттєве зростання як індексу поточного стану, так і індексу економічних очікувань. Населення України краще оцінює власне матеріальне становище та очікує на позитивні зміни", – коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GfK Ukraine із червня 2000 року, а з 2019 року його проводить Info Sapiens. Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі опитування домогосподарств. Опитують 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське та сільське населення, а також розмір населеного пункту. Опитування проводилось з 7 по 18 серпня 2023 року.

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