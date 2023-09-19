В українців побільшало грошей та впевненості у зростанні економіки — індекс
Індекс споживчих настроїв зріс на 1,3 пункту до 84,9 у серпні, свідчать дані щомісячного дослідження від Info Sapiens.
Українці підвищили оцінку поточного особистого матеріального становища (+1,9 до 50) та готові робити великі покупки (+2,4 до 63,3).
Індекс економічних очікувань у серпні зріс на 0,7 і становить 103,7.
Українці очікують на поліпшення свого матеріального становища (+4,2 до 100,5), зростання економіки найближчого року (+1,2 до 88,2), але більш песимістичні щодо економічного зростання у наступні п'ять років (-3,3 до 122,2).
Показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3 і становить 124,3.
Індекс інфляційних очікувань зріс на 22 до 182,6.
"У серпні 2023 року спостерігається продовження тенденції на стабілізацію індексу споживчих настроїв. Ми бачимо незначне зростання індексу. Крім того, відбувається несуттєве зростання як індексу поточного стану, так і індексу економічних очікувань. Населення України краще оцінює власне матеріальне становище та очікує на позитивні зміни", – коментують аналітики Info Sapiens.
- У червні 2023 року українці погіршили очікування курсу долара.
- 26 липня банки вперше від початку великої війни помітили зростання попиту споживчі кредити.
- 1 вересня у НБУ заявили, що падіння експорту, дороге паливо та слабкий ринок праці стримують активність бізнесу.
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