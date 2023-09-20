Долар ще подорожчав. Готівкові курси валют

У середу, 20 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 10 коп. і складає 37,79. Курс продажу збільшився на 7 коп. — до 38,55 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,25 грн, максимальний – 38,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,2 грн, максимальний – 39 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 11 коп. і склав 40,52 грн. Курс продажу піднявся на 12 коп. — до 41,55 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,5 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41 грн, максимальний – 42,05 грн.

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