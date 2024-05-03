Доллар еще подешевел. Курсы валют в банках

Фото: Pexels

В пятницу, 3 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5 коп. Курс покупки составил 39,35 грн. Курс продажи – 39,87 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 39,55 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 39,99 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 42,15 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. до 42,91 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,25 грн, максимальный – 42,55 грн. Для продажи минимальный курс – 42,67 грн, а максимальный – 43,1 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.