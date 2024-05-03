Долар ще подешевшав. Курси валют у банках

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У п’ятницю, 3 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 5 коп. Курс купівлі склав 39,35 грн. Курс продажу – 39,87 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,8 грн, максимальний – 39,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,7 грн, максимальний – 39,99 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 1 коп. і складає 42,15 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. до 42,91 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,25 грн, максимальний – 42,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,67 грн, а максимальний – 43,1 грн.

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