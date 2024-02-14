Доллар еще подорожал. Наличные курсы валют

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В среду, 14 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 14 коп. и составляет 37,96 грн. Курс продаж повысился на 13 коп. до 38,54 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,5 грн, максимальный – 38,11 грн. Для продажи минимальный курс – 38,4 грн, максимальный – 38,7 грн.

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Средний курс покупки евро остался на прежнем уровне – 40,76 грн. Курс продаж упал на 2 коп. до 41,6 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,05 грн, максимальный – 41,11 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, а максимальный – 42 грн.

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