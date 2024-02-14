Долар ще подорожчав. Готівкові курси валют

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У середу, 14 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 14 коп. і складає 37,96 грн. Курс продажу підвищився на 13 коп. до 38,54 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,5 грн, максимальний – 38,11 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,4 грн, максимальний – 38,7 грн.

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Середній курс купівлі євро лишився на попередньому рівні – 40,76 грн. Курс продажу впав на 2 коп. до 41,6 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 40,05 грн, максимальний – 41,11 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, а максимальний – 42 грн.

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